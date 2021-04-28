農委會28日呼籲養殖漁友，2021年5月底前向養殖所在地鄉（鎮、市、區）公所申報當年度放養情形，以保障當年度申請農業天然災害救助之權益，並利產業復養。

農委會表示，我國經常有颱風、暴雨或低溫寒害等天然災害發生，造成養殖漁業損失。依據農業天然災害救助辦法，該會訂有「養殖漁業放養量申報及審查要點」，其規範養殖漁民應檢具養殖漁業登記證、漁業權證明或其他依法許可文件，於每年5月底前向養殖所在地鄉（鎮、市、區）公所辦理放養申報，倘放養申報項目資料有異動時，隨時主動向公所辦理放養異動申報，始符合救助資格。

農委會指出，如養殖漁民未辦理申報，倘遇天然災害時，依天然災害救助辦法第5條規定，將不予救助，提醒養殖漁民務必依限申報，以維護自身權益。

農委會說明，我國大宗養殖魚種多於清明過後陸續放養，養殖漁民主動申報養殖放養量除有助於掌握養殖生產動態資訊外，亦可作為漁政管理及產銷決策參考。

農委會再次強調，放養申報資料除保障申請災害救助權益外，更為政府核發養殖水產品輸外之魚貨衛生（來源、產地）證明、大宗養殖魚種計畫性生產產銷調節優先對象，及推展擬定養殖漁業政策及輔導措施等重要參考依據，養殖漁民如未辦理放養申報或放養登記，未來政府將降低相關補助或收購標準，或將不核發相關產地證明文件，提醒漁友儘速辦理放養申報，維護自身權益。

(工商 )