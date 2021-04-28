華航飛澳洲確診的印尼籍機師妻子(案1111)也於昨(27)日確診，一家4口已有3人確診，各界針對機師妻子足跡是否公布有著不同聲音，衛福部長陳時中今(28)日表示，該案4月20日判定居家隔離後，兩次PCR(核酸檢驗)均顯示陰性，強調在隔離前在社區活動時並不具傳染力。

陳玉珍委員國會辦公室今早舉辦「為早期發現癌症挽救國人生命，鬆綁電腦斷層與核磁共振購置許可法規」公聽會，衛福部部長陳時中會前接受媒體聯訪。

華航機師染疫風暴延燒，目前已有9機師加2親屬確診，久未出現的本土案例造成國人緊張，陳時中指出，案1111的印尼籍飛澳機師妻子「應該是不會有傳染力」，該案4月20日判定居家隔離後，兩次的PCR結果均為陰性，換句話說，居家隔離前在社區活動並不具傳染力。簡言之，並無公布足跡的必要。

至於針對1279名華航機師的血清抗體檢測仍在進行中，不過目前已有6名機師血清抗體呈現陽性，當中也有3名確診個案，媒體問到是否要求6人停飛？陳時中回應，其中案151和案177是在去年3月多確診，身上存在抗體但沒有傳染的問題，剩下的抗體陽性者將採檢家人血清抗體來分析，但不認為這6名機師是在本土受到感染。

另外「彭博」日前更新「抗疫韌性排行榜」，台灣因為疫苗覆蓋率太低而讓排名從原本第4名退步為第5，陳時中說，疫苗施打覆蓋率低排名一定會後退，這是我們要繼續努力的地方。

至於媒體爆料，日前在非洲查德油田工作的1名台籍中油員工確診新冠肺炎，但中油並未要求該員工隔離，遭台灣家屬痛批無視員工健康，對此陳時中表示，無論是國外還是國內的企業單位，必要時就應該將確診者隔離，把群聚感染的機會降到最低。

(中時 )