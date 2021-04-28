明星夫妻檔黃曉明和Angelababy（楊穎、Baby）近年頻被傳婚變，不過兩人都沒主動說明，婚姻狀態讓外界霧裡看花，隨著小倆口日前被陸媒拍到帶兒子「小海綿」看病，才間接打破謠言，不過黃曉明今（28日）則被拍到獨自帶兒遊商場，不過身邊則是不見妻子Baby的身影。

43歲黃曉明今被陸媒直擊，帶著4歲兒子小海綿和媽媽一起到商場玩耍，黃曉明以一身休閒的白衣黑褲搭配牛仔外套，頭戴棒球帽和口罩，打扮低調又有型，同時，黃曉明也噴父愛地幫小海綿整理衣服、戴好口罩。

黃曉明和Angelababy在2015年結婚，育有兒子「小海棉」。（圖／取材自黃曉明工作室微博）

影片中，黃曉明全程抱著小海綿，邊看樓層簡介、一邊耐心地和兒子說話，這時小海綿則突然對商場的表演感興趣，黃曉明則抱著兒子帶他到欄杆邊，父子倆都低頭往下看，動作神同步。

黃曉明在等拍新戲的空檔，不忘和兒子相處，享受親子時光，畫面溫馨、有愛，網友也紛紛留言：「感覺黃曉明很愛小海綿，多多陪伴孩子呀！很不錯的」、「這一家人不是挺好的嗎，看得出來小朋友也是很幸福的」、「還是不要太多關心明星私下生活吧，人家只是想要帶孩子好好玩一玩」。

儘管黃曉明和Angelababy對婚變傳聞都沒有正面回應，不過小倆口日前才被陸媒直擊，帶兒子小海綿到醫院看病，儘管黃曉明護送妻兒離開後，他自己再搭另一輛車獨自離去，不過一家三口難得同框，也算是以行動打破婚變謠言。

(中時新聞網)