民眾黨團長期關注居住正義議題，行政院先前傳出將推動囤房稅修法，但臨時以「台灣沒有囤房問題」、「韓國打房失敗」為由暫緩；政院上周院會則是通過「房屋稅條例」修正草案，限縮房屋現值10萬元以下免徵房屋稅，OURs都市改革組織秘書長彭揚凱痛批，政府是在「抓小放大」，去年修《刑法》明定抬高交易價格而囤積民生必需的飲食物品，最重可處3年徒刑、併科30萬元罰金，囤房卻沒罰則，非常諷刺。

根據內政部統計，去年底全國住宅持有狀況，持有四房以上的法人高達11.96％，幾乎是自然人的十倍之多，而台灣囤房持有成本是世界最低，問題就在於稅率太低、稅基、不符合現實，如今行政院提出「房屋稅條例」修正草案，卻僅修正「住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅」，卻未見民間及在野黨積極倡議的囤房稅修法草案。

民眾黨團幹事長蔡壁如、立委張其祿及彭揚凱今舉行「落實居住正義，別再推延囤房稅」記者會，呼籲行政院盡速提出囤房稅修法草案，以利立法院委員會併案審查討論，別再拖延。

張其祿表示，內政部先前聲稱「台灣沒有囤房事實」，但根據內政部統計，去年底，全國有8.09萬自然人擁有4房以上，合計共有44.1萬住宅，占自然人所擁有住宅的6.42％；全國共1.34萬法人擁有4房以上，合計擁有34.08萬住宅，占法人所擁有住宅的73.55％，顯見確實有部分人士，持有大量房屋，且囤房現象急需抑制。

「切勿抓小放大！」彭揚凱說，行政院此次「房屋稅條例」修正草案並非針對囤房，而是要避免分割逃漏稅的漏洞，相較去年政府修《刑法》，明定抬高交易價格而囤積民生必需的飲食物品及行政院公告生活物資者，會被判刑還要罰款，反倒是影響年輕人更嚴重的居住困難，卻沒看到政府拿出相對魄力跟執行力。

民眾黨團強調，囤房稅是蔡英文總統的房市三支箭之一，然而蔡總統上任至今，囤房稅始終只聞樓梯響，呼籲行政院盡速提出囤房稅版本，回應人民期待，正視並處理年輕人最痛苦的高房價問題。

(中時 )