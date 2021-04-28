台南市政府交通局在中西區中山路、西華南街口試辦智慧安全路口以來，逆向行駛違規大幅降低67％。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

全台許多政府機關紛紛採用大數據、人工智慧（AI）協助治理，台南市政府也從去年起陸續採用科技協助執法。其中，科技運用在取締交通違規及環境保護上，成效最明顯，除大幅下降闖紅燈37％，更減少逆向行駛67％；去年的空汙罰金也高達2813萬元。不過，市府強調，科技執法的目的，並不在開單處罰民眾，希望市民能遵守相關法令。

市府交通局去年12月透過大數據，挑選人潮聚集、違規行為嚴重的中西區中山路、西華南街口試辦智慧安全路口。其中，除在行人安全保護裝置方面，以行人地崁燈、行人號誌輔助屏（VMS）及智慧有聲號誌等創意聲光方式提醒應依行人號誌燈號穿越馬路外，另在車輛違規告警系統以CCTV搭載AI智慧科技，即時偵測中山路機車逆行、汽機車闖紅燈及跨越停止線等違規行為，並於LED資訊可變標誌（CMS）即時顯示違規車輛車牌號碼及違規行為資訊，以達到警示效果，希望減少違規行為。

交通局說，智慧安全路口啟用以來，發現機車闖紅燈、逆向行駛等違規行為，從去年啟用前平均每天124件、129件，大幅下降至每天78件、42件，下降比率分別為37％、67％，顯示智慧安全路口的即時警告已有明顯效果。

市警局今年也根據大數據統計的易肇事地點，在市區內擇定中華西路與府前路口、永康區中華路與中山南路口，分別建置「路口多功能交通違規科技執法系統」，用來取締闖紅燈、紅燈越線、超速、路口未保持淨空、直行車占用左（右）轉專用車道、左（右）轉車占用直行車道等違規事項。

另外，在台南火車站前的北門路段（圓環至衛民街口），也設置「自動辨識違規停車科技執法設備」，以改善違規停車；並在東區中華東路與凱旋路口設置「車輛未依規定轉彎科技執法設備」，取締車輛未依規定轉彎；還在龍崎區市道22K至28K處，設置「區間平均速率科技執法設備」，規範駕駛人的超速行為。

市府環保局去年也運用多項科學儀器，執行查察汙染管制工作，像使用無人飛機（UAV）搭載紅外線熱顯像儀（FLIR）等，清楚掌握市內的空氣汙染情形，以科技輔助人力稽查；並建置全台數量最多的1400顆微型感測器，部署在各大工業區周邊及畜牧異味高陳情區域周邊及高車流量週邊，嚴密監控轄內空氣汙染排放。

環保局說，運用科技設備該局去年針對工廠、工地、露天燃燒等違反空汙法共開出250張罰單，合計裁處金額高達約2813萬元；至於今年1至3月也對工廠違反空汙法開出36張罰單，合計裁罰800萬元。

鑑於經常在夜半擾人清夢的噪音問題，環保局從今年起，在全市機動架設「聲音照相」儀器，取締高噪音汽、機車；尤其是民眾陳情及高噪音車好發路段，汽機車通過儀器只要噪音超過管制標準立即開拍取締，拍到超標均依法開罰1800至3600元。

市長黃偉哲指出，台南市雖以文化古都及科技新城自居，但如果科技的力量能更有效協助市政的推行，帶給市民更好的生活環境，台南當然沒有理由拒絕。但科技執法取締交通違規、空汙及噪音的目的，並不在開單、處罰市民，而是希望遏止違規與事故，並維持路口通行安全，以及環境的乾淨與安寧，市府也呼籲市民應遵守交通和環保政策規定，不要心存僥倖傷了荷包。

(中時 )