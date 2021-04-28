日本政府13日決定2年後將福島核廢水排入太平洋，引起周遭鄰國強烈抗議，台灣駐日代表謝長廷的言行更引起撻伐。中廣董事長趙少康痛批總統蔡英文，不該放任謝在外恣意妄為，應第一時間就將謝召回令其「閉嘴」；國民黨前立委林郁方則直言，趙的要求對蔡而言是強人所難，因為如今「民進黨是派系共治」，各大院長皆為民進黨內部派系山頭。

趙少康27日公開表示，台灣核電廠排的是冷卻水，屬「正常排水」，謝長廷每天在外面亂講一通，蔡英文竟然都不講話，就這樣放任謝這樣「表演」又胡扯；第一時間蔡就該叫謝回來，「閉嘴！不要亂講了！回來！」這樣才對，除非蔡、謝兩人根本是在唱「黑白臉雙簧」。

針對趙少康的言論，林郁方27日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉冷笑直言：「趙少康要求蔡英文管一管謝長廷，這是強人所難！我講一句不好聽的話，今天民進黨是派系共治！立法院的院長、監察院的院長、行政院的院長，這些哪一個不是不同派系的頭頭？他們的背後都是代表一個派系，謝長廷又是另外一個他的派系，他的『謝系』。」

國民黨前立委林郁方。（圖／翻攝自《中視》）

林郁方指出，本來民進黨有所謂「福利國連線」派系，後來因為內部鬧翻，謝系應運而生；蔡是「半路出家」跑去加入民進黨的，黨內這些大老哪個不是比她資深？大老們都是街頭起家的，蔡能夠去管他們嗎？蔡管他們，那些人又會理會嗎？答案絕對是否定的。林強調，謝長廷能夠成為駐日代表，也是頂著「派系頭頭」光芒所致。

(中時新聞網)