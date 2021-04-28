國際銅價上漲，有利線纜業者調漲銅材、電力線纜及漆包線報價，華新為反映國際鎳價上漲，調漲5月不鏽鋼各系列盤元產品每公噸售價新台幣2,000～5,000元，華新領軍，28日股價連續第二天全面走揚，華新、大山及榮星三檔股票開盤不到1小時，全面亮燈漲停，大山雖因獲利賣壓湧現，漲停打開，仍呈現上漲。

LME銅及鎳3個月期貨及現貨行情持續走揚，華新27日率先宣布，調漲5月不鏽鋼各系列盤元產品價格，每公噸調漲新台幣2,000元～5,000元不等，不只有利不銹鋼族群，銅價上漲，有助於華新調漲電力線纜及銅材報價，加上華新轉投資華新科、華邦電今年第一季獲利也優於去年同期，華新第一季EPS優於去年同期0.03元。

華榮、億泰、大亞三家線纜公司，近期股價漲幅均超過六成而被證交所列為警示股，陸續公佈自結2月或3月獲利，表現相當亮眼。華榮2月本業獲利不到1億元，但認列處分瑞鼎股票及金融評價利益，以及投資其他股票回沖利益大增，總計7億元，是華榮2月獲利創單月新高的主因，EPS攀升至1.81元。億泰3月轉虧為盈，EPS回升至0.03元。

大亞近三個月漲幅逾74％，27日公佈自結3月EPS為0.46元，勝過去年第一季0.24元。

(工商 )