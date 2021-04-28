立法院副院長蔡其昌今上電台主持人周玉蔻節目專訪，談到最近發生警察盤查女老師事件，周玉蔻在節目點名三立新聞台「新台灣加油」政論節目，把女教師變成「女英雄」；她說，電視節目為了燒收視率，把女教師請到節目，「我覺得羞恥」。

蔡其昌表示，應該就事論事，把個案好好的拿出來理性的討論，而沒有英雄的討論，如果是有英雄討論，這個就怪怪的，這明明就是一個公民社會裡面該被理性討論的一個很好的公民教育。

周玉蔻訪問蔡其昌時指出，大部分社會記者認為，這個警察是沒有教育好，但是這個民眾叫做「刁民」，竟然有政論節目可以先視訊，在找去現場被當成英雄，有王法嗎？這是不合理。「這種人可以上電視節目去大肆談她多了不起嗎？還把她當成女英雄？罵警察就是好嗎？」

蔡其昌說，沒有一個人對警察盤查是心情愉快，台灣警察相對人權保障好很多，有陣子警察緊張到不敢執法，後來又教育警察該執法就執法，「我們一直在拿捏執法跟人權的平衡點，這是個動態，一直在追求」。

周說，政論節目連續兩天做收視率，有道德嗎？「新台灣加油節目還找這種人」；從蘇貞昌院長到署長到部長，好像都沒有辦法替基層警員講任何公道的話，這個才不合理。當罵警察，然後刁民變成民粹英雄的時候，這國家有問題，政論節目，可以這樣做嗎？

她說，呼籲蘇院長，松山派出所事件、警察盤查女性事件，然後女老師變英雄，這對警察士氣影響很大，並不是全部警察都是老鼠屎，卻沒人出來講話。「蔡總統！我覺得這個很嚴重，這個跟那個台灣沒有水一樣，是國安問題，這是可以坐下來討論，不是仇恨」。

蔡其昌說，大家知道警察要執法、人權要顧，那就進入個案，這個個案到底在警察執法的合理性跟人權之間，若個案也沒問題，第二階段才來討論媒體。

周玉蔻說，那個「新台灣加油」節目連續兩天把那個女的作成英雄，好像這個節目在做正義之師，但這件事應坐下來，好好的討論找出一個警察執法的平衡方案，一般民眾在被盤查時，也該有公民守法之心，「我們可以任由這個節目這樣子搞嗎？」然後其他人不同意見的人只敢在臉書上寫兩個字，因為它是一個大電視台的政論節目在搞收視率

她表示，這種這種危害，社會上應該有的一個基本的評價，對警察的士氣的打擊，對警察未來執法這個所造成的這種效應很嚴重，為什麼蘇院長不敢出來替警察講話？

蔡其昌說，這種事，應該沒有英雄；盤查有一定的條件；個案一定要詳細了解，但是節目他沒看，就廣泛性來看，個案有覺得偏頗可以檢討。

(中時 )