一名護理師與擔任工程師的丈夫，2010年結婚後育有1子，2018年10月間卻被丈夫抓包，帶同醫院一名陳姓男醫師回家床戰，訴請離婚後，再對妻子提告求償100萬撫慰金，台南地院判決護理師人妻需賠償前夫35萬元定讞。

工程師控訴，前妻被逮到與醫師通姦後，沒向他與孩子道歉，毫無悔意，致家庭破裂，過去對妻子與孩子的付出，一夕間化為烏有，公司同事與上司也常在背後議論紛紛，讓他相當難堪，身心受創。

但護理師人妻開庭時，，僅坦承與男醫師有摟抱及其他親密行為，否認通姦，並指控，自從小孩2017年11月出生後，都由她獨力扶養，前夫沒付過任何教養費，也沒對家庭盡到責任與義務，而且近5年與1名女同事過從甚密，出席同學會還介紹對方是女友。

台南高分院法官調查時，警方提出錄影光碟截圖照片，護理師與陳姓醫師都坦承在女方住處房間發生性行為，但工程師的生活花費帳冊，也記錄與女同事多次晚餐、出遊購物，有外遇之疑，雖事後解釋是虛構，但與妻子衝突分居後，仍與該女同事交往，惟一審仍判決前妻需賠他35萬元。

但工程師以前妻比他有錢為由，上訴二審要求多賠45萬元，二審法官認為，工程師也疑偷吃，加上孩子是由前妻扶養，最終維持判賠35萬元確定。

(中時新聞網)