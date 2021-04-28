綠委何志偉今日於司法委員會質詢指出，現在黑道想要換掉警政地方主管，只要花個1萬塊找10個人去分局鬧事、或是開槍就能達到目的，已經成為黑道治國SOP。

何志偉詢問，外界在講「黑道治國」，用這個標籤貼在執政黨、中華民國的額頭上，警政署要如何回應？警政署長陳家欽回應「沒辦法接受這樣的說詞」，對於暴力、黑道，絕對嚴懲到底，不會縱放。

何志偉指出，松山分局中崙派出所的所長刪除黑衣人大鬧警局的監視器影片事件，到底是誤刪還是因有力人士介入所以刪除？

陳家欽說，影片還原後，發現當天副所長沒有當場逮捕這些人，就是縱放，所長自己去操作監錄系統，到底怎麼會把它刪掉？不論是否疏忽，就是有涉嫌，警政署對此沒有包庇，一律法辦。

何志偉追問「影片怎麼刪掉了？」陳家欽回應「所長去操作的」，何志偉不解「一開始不是說停電？」陳家欽說「這說詞是不對的」，現在已經以湮滅證據移送。

何志偉表示，今天如果黑道想要換掉在地分局長，只要花個1萬塊，找個10人去分局叫囂、開槍射路人，就能輕鬆反制換局長。現在變成地方派出所、分局去拜託地方人士不要搞事，警匪生態是不是已經逆轉了？現在有黑道治國SOP了嗎？

陳家欽回應，那不是去拜託，應該是說叫約制。何志偉說，這些犯錯的局長所長，不是不能撤換懲罰，但這種生態一定要把它打破，黑道治國不能出現。

(中時 )