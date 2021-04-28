據經濟部水利署的《臺灣地區各水資源分區因應氣候變遷水資源管理調適能力綜合研究》指出，若氣候變遷未得緩解，2030年各縣市將面臨嚴重的缺水問題，其中以台南市、高雄市的供需缺口最大，每日缺口分別為62、63萬噸，綠色和平呼籲，地方政府應宣示氣候緊急，以減碳及長期治水規劃取代開源導向的政策。

綠色和平指出，若把高雄市2030年缺水量全數換算成工業損失，相當於每日蒸發70.5億元；若把高雄市2030年供水缺口全數由民生用水承擔，每人日用水量需減少60％；研究指出新竹縣市2030年將日缺20萬噸水，等值每日蒸發57.1億元。而耗水量龐大的新竹科學園區，現在單日用水就達15萬噸，也令人憂心新竹縣市2030年的供水能力，是否仍能扛起高耗水的半導體產業需求。

綠色和平專案主任劉羿君說，此次旱象明顯影響民生及工業，然而從經濟部報告發布至今近10年，台灣仍分別在2015、2018、2021年發生3次「旱事」，其中新竹、台南、高雄更經歷6次程度不一的限水措施。地方政府雖早知臺灣缺水風險，卻無行動，導致如今各行各業及民生一起遭殃，2012年發布報告至今，地方政府卻長期忽視氣候變遷的威脅。

綠色和平呼籲，地方政府應盡速宣示氣候緊急，並落實投資在長期減碳及治水政策之上，而不是只在開源。

(中時 )