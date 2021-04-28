針對民眾群聚派出所事件，內政部長徐國勇今天表示，警方不會包庇徇私，且法律就是法律，一切依法辦理，呼籲外界不要有不必要的政治聯想。

北市松山分局、中崙派出所有員警傳出酒後與民眾起口角，進而在警局發生糾紛，事後相關影像被刪除。

徐國勇今天上午赴立法院備詢時表示，徐國勇說，松山警分局長林志誠完全相信許書桓的說法，未經調查就向媒體說明，但私底下又感覺怪怪的，所以將影像送還原，之後又自請處分，從這裡可以看出警局沒有徇私包庇，否則就無法還原影像。

徐國勇說，他也已向警方做出3項指示，第一是中崙所前所長許書桓、副所長顏敏森涉及刪除電腦紀錄，這部分可能涉及事責任，已移送交司法調查。

徐國勇，第二，對於年輕人衝進警局涉及妨礙公務，屬非告訴乃論，不能私下和解，這也已移送法辦。

第三，徐國勇強調，他要求警方繼續調查，督察系統介入處理，將來會根據調查結果進行滾動式檢討與懲處。

對於外界質疑松山分局長林志誠升職快，是因女兒在內政部長辦公室擔任秘書，對此，徐國勇強調，法律就是法律，一切依法辦理，這是不必要的政治聯想。

(中時 )