桌球界金童玉女福原愛、江宏傑4年婚姻確定告吹，上周江宏傑主動向高雄法院遞狀訴請離婚，兩個孩子的監護權成為外界矚目重點。然在今年初婚變消息傳出前，江宏傑、福原愛始終給人甜蜜放閃印象，為何一夕之間感情轉淡？網友起底從過往兩人上節目可見端倪。

江宏傑、福原愛2018年曾上《幸福三重奏》第一季，當時嘉賓還有大S夫妻、陳建斌夫妻，三對夫妻分別被邀請住進獨院別墅，在隱藏鏡頭的記錄下分享夫妻平時互動的日常，當時福原愛在化妝檯前邊化妝邊抱怨：「為什麼每天都要化妝？」江宏傑第一時間聽了愣住，反安慰老婆不化妝也很美，沒想到福原愛下秒自曝在婚姻中的恐懼。

江宏傑當時強調愛的是福原愛的個性。（圖／翻攝自騰訊視頻幸福三重奏微博）

福原愛當時反問江宏傑：「如果素臉，你是不是認不出來是我？才結婚幾年啊？我這樣不是『騙婚』了嗎？」，江宏傑則說自己愛的不是福原愛的外貌，而是內在的性格，閃瞎粉絲，強調：「個性好是最重要的好不好」，但這番話如今看來也可見兩人性格的差異、文化衝擊，和福原愛過往對這段婚姻戰戰兢兢的態度。

江宏傑上周已向法院遞狀訴請離婚。（圖／翻攝自騰訊視頻幸福三重奏微博）

福原愛後來還在節目中自曝常和江宏傑大吵，最近一次是為了筆記本，她想買但老公不讓她買，讓福原愛氣炸放話：「我拿自己的錢買自己的本，你不讓我買」，更跟朋友抱怨：「我一吵架我就哭，我控制不了自己的眼淚」，幸好江宏傑後來都會讓步，可見對太太的疼惜，未料今日江宏傑也心死提出離婚，福原愛更是用「江先生」取代原本對江宏傑的稱呼「小傑」，讓人唏噓。

(中時新聞網)