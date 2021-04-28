正當市場靜待美國聯準會即將在美東時間28日，發表最新談話時，受到大型權值股走跌影響，KOSPI早盤也一度失守3200關卡。KOSPI指數暫為3,188.8點，下跌點26.62，跌幅0.83%。同時，韓元走貶，韓國公債殖利率則表現不一。

全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士（SK Hynix）28日公布最新財報，第一季獲利年增53%，拜手機與電腦產品大增所賜。SK海力士也預測，直到2021年底，市場對晶片的需求只會增加不會減少。

不過，28日SK海力士股價，自開低後就一直疲弱不振，早盤甚至一度大跌3.7%，在13萬韓元價位附近游走。

本周也要公布最新財報的三星電子，下跌0.84％，另外電池製造商LG化學與網路業者Naver，分別下跌0.22％與1.71％。

韓國最新經濟數據方面，目前都傳來好消息，包括4月消費者信心，已連4個月上揚。還有，上季汽車出口因為海外需情大增，故也同步成長31%。

最新匯價，目前1美元可兌換1,112.8韓元，韓元貶值0.22％。

韓國3年期公債殖利率下跌0.2個基準點至1.095％，而10年期的則上升2.1個基準點至2.092％。

(時報資訊)