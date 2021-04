原本都隸屬於夯綜藝《全明星運動會》參賽成員的采子與何孟遠,日前爆出秘戀,私下曖昧互動全曝光,而這件事情卻傷害到他人,因為兩人都有伴,其中何孟遠的女友荳荳(何紫妍),更是采子的閨密,事後采子與何孟遠雙雙為逾越分際道歉,但搶閨密男友的行為,讓外界難以諒解,尤其心疼荳荳,如今事發已2週,荳荳突在IG貼出白紗照,畫面絕美,但她在照片上寫下的心聲,卻讓人看得好心疼。

采子與何孟遠爆出戀情,雖兩人強調不是情侶,但曖昧程度顯然不一般,事後又爆采子也不是單身,她與原公司老闆、「狼人殺偶像」邱鋒澤已交往1年半,何孟遠稱跟荳荳2月就已分手,但朋友們以及正宮本人都不是這樣的認知,等同搞出「雙重劈腿」,一口氣製造出兩個「苦主」,荳荳更是難過到在家一直哭,朋友只能盡量輪班陪伴安撫。

荳荳貼出白紗照,提到勇氣,讓人看了好心疼。(翻攝自荳荳IG)

而昨天荳荳更新了IG限時動態,貼出一張側身美照,是她穿著美麗白紗,放下長髮、半露香肩,表情不是太明顯,但整體氛圍相當唯美,也看得出來她又消瘦了不少。

荳荳在白紗照的一角寫下:「Bravery never goes out of fashion」,中文翻譯為「勇氣永遠不過時」,再給自己打氣,看起來情緒平復了不少,事實上上週她也在IG貼過文,感謝了親友、粉絲的陪伴,表示內心已沉澱許多,「有個聲音告訴我該是往前進的時候了」,讓眾人心疼又感動,但也樂見她回復正常生活,再繼續更新社群,跟外界互動。

(中時新聞網)