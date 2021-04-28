原本都隸屬於夯綜藝《全明星運動會》參賽成員的采子與何孟遠，日前爆出秘戀，私下曖昧互動全曝光，而這件事情卻傷害到他人，因為兩人都有伴，其中何孟遠的女友荳荳(何紫妍)，更是采子的閨密，事後采子與何孟遠雙雙為逾越分際道歉，但搶閨密男友的行為，讓外界難以諒解，尤其心疼荳荳，如今事發已2週，荳荳突在IG貼出白紗照，畫面絕美，但她在照片上寫下的心聲，卻讓人看得好心疼。

采子與何孟遠爆出戀情，雖兩人強調不是情侶，但曖昧程度顯然不一般，事後又爆采子也不是單身，她與原公司老闆、「狼人殺偶像」邱鋒澤已交往1年半，何孟遠稱跟荳荳2月就已分手，但朋友們以及正宮本人都不是這樣的認知，等同搞出「雙重劈腿」，一口氣製造出兩個「苦主」，荳荳更是難過到在家一直哭，朋友只能盡量輪班陪伴安撫。

荳荳貼出白紗照，提到勇氣，讓人看了好心疼。(翻攝自荳荳IG)

而昨天荳荳更新了IG限時動態，貼出一張側身美照，是她穿著美麗白紗，放下長髮、半露香肩，表情不是太明顯，但整體氛圍相當唯美，也看得出來她又消瘦了不少。

荳荳在白紗照的一角寫下：「Bravery never goes out of fashion」，中文翻譯為「勇氣永遠不過時」，再給自己打氣，看起來情緒平復了不少，事實上上週她也在IG貼過文，感謝了親友、粉絲的陪伴，表示內心已沉澱許多，「有個聲音告訴我該是往前進的時候了」，讓眾人心疼又感動，但也樂見她回復正常生活，再繼續更新社群，跟外界互動。

(中時新聞網)