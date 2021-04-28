北市松山警分局中崙派出所遭黑衣人闖入砸電腦，警方不僅扯謊，還涉刪除監視影像縱放人犯。新北市長侯友宜28日在市政會議主動提及此事指出，別人跑到你家門口打架，機關首長還看不到、聽不到、不當一回事令他匪夷所思，犯錯不可恥，可恥的是沒有承認的勇氣，要求新北各機關嚴格執法。

侯友宜說，犯罪事件預防永遠最重要，新北幅員遼闊，說沒有治安問題是不可能「不要騙人」，槍擊案不可能不發生，但警方要不斷打擊、檢肅槍枝、檢肅幫派，就是預防犯罪，如果槍枝查得少、槍擊案破不了黑道幫派就會囂張。

侯友宜說， 會有黑道幫派主要是環境造成，幫派生存的地方如色情、賭博、暴力等違法行業，是造成犯罪的溫床，他認為維護治安，最重要就是要淨化環境，減少非法行業，幫派暴力份子自然沒有辦法生存就會離開。

侯友宜說，第一間段預防後才打擊犯罪，但打擊成功與否就是警察的決心，這是一個態度，警方面對歹徒都能出面迎戰，哪有非法打架滋事現場卻不逮補、不追究？

侯友宜說，不管被害人跟加害人是什麼關係，跑到你家門口打架，首長竟然看不到、聽不到、當沒一回事。

侯友宜說，警察是人民最後一道守法線與執法線，不以身作則、捍衛政府公權力，無法保護人民，不管是不是幫派，當主管就有責任嚴格法辦，若嚴重更要反映給上級，不只警察局，各機關都不能睜一眼閉一眼。

侯友宜直指，警方面對犯罪沒追究責任，還湮滅事證，「犯錯不可恥，可恥是沒有承認的勇氣」， 他當警政署長時常跟同仁說，現在也跟政風處與其他單位交代，發現內部問題，若事證明確該辦就辦，如果縱容、包庇、放縱，就等著別人來辦你。

(中時 )