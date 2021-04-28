今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，稍易累積污染物。環保署指出，依監測資料及氣象局氣象資料顯示，今天清晨至上午鋒面接近，環境風場為東南風，中部以北位於背風側，擴散條件較差，汙染物易累積，午後中部以北降雨機率提升，受降雨洗除作用影響，空氣品質可望好轉；金門、馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度。

北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，北部清晨局部地區可能達普通等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，晚間竹苗及中部空品區可望下降至良好等級。

環保署表示，未來一周，今天環境風場為東南風，清晨中部以北風速弱，有利污染物累積，午後中部以北降雨機率高，空氣品質可望好轉至良好等級；明天鋒面通過及東北風稍增強，各地降雨機率增加，空氣品質可望好轉；30日東北風減弱，中南部地區位於弱風區，有利污染物累積。

環保署說，5月1日至3日環境風場逐漸轉偏東風，西半部擴散條件稍轉差，須留意污染物累積。空氣品質受氣象條件影響大，時序進入春季，天氣變化快速，預報不確定性較高，請隨時留意最新空氣品質資訊。

(中時 )