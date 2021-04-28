金融指數公司明晟MSCI宣布，將推出MSCI中國主題指數系列，旨在協助投資者在瞬息萬變的環境下掌握影響股票表現的中國長期結構性變化。新推出的20項指數涵蓋三大趨勢類別，包括變革性技術、社會與生活方式及環境和資源。

香港信報報導，MSCI亞太區指數產品主管Doug Walls表示，利用MSCI的全球主題框架及基於規則的靈活、可擴展方法論，識別出10個推動中國經濟增長的趨勢，並構建了中國主題指數系列，從而協助投資者掌握這些宏觀經濟、科技及人口等結構性變革趨勢所帶來的機遇。

另外，MSCI在27日時宣布，將從MSCI中國全股票指數系列（MSCI China All Shares Indexes）及相關非市值加權指數和定制指數中剔除四檔證券。這四檔股票分別是中國廣核H股、中國化學A股、中國重工A股，以及浪潮國際。這四檔證券占MSCI中國全股可投資市場指數的0.15％。

(工商 )