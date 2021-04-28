為吸引優質廠商進駐投資及加速科技產業聚落形成，中科管理局與行政院中部聯合服務中心合作，28日共同舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，吸引近百家有投資意願的廠商到場聆聽。

中科管理局長許茂新表示，中部地區向來為精密機械產業重鎮，目前已有30家廠商申請進駐中科二林園區，整體出租率逾34％，其中超過7成為精密機械產業，還有國內半導體封測大廠矽品（2325）亦將砸重金進駐設廠，已逐漸產生磁吸效應，帶動上、下游產業鏈群聚，園區未來發展後勢看漲並將形成產業聚落。

中科二林園區擁有631公頃完整的園區規劃，可供產業進駐專區為343公頃，為中台灣可提供最大建廠用地之園區，土地租金每公頃約8萬元，大幅減輕廠商初期建置成本。

許茂新表示，為提供更安全、便捷及完善之服務，中科二林園區已同步規劃興建第一期標準廠房及園區從業人員宿舍工程，致力打造優質的園區生活環境；此外，園區周邊聯外交通道路仍持續建設中，其中台76快速道路延伸線工程預計2025年完工，屆時可大幅縮短中彰投區域的運輸時間及運輸成本。

(工商 )