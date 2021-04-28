搶國旅商機，台北六福萬怡酒店除推出「六福三鐵好行」系列專案，並分別攜手墾丁悠活與澎湖福朋喜來登飯店推出「六福三鐵好行 萬怡悠活渡假專案」，以及「六福三鐵好行 雙城跳島渡假專案」，提供多元方案讓旅客選擇暢遊全台。

「六福三鐵好行 萬怡悠活渡假專案」，從台灣北玩到南，雙人二泊二食6,000元，享優惠折扣26折。「2021 六福三鐵好行 雙城跳島渡假專案」，兩家飯店各住一晚含早餐6,200元，約22折，平均每人每晚1,600元有找。

台北六福萬怡酒店位於南港車站上方，搭乘高鐵、台鐵、捷運、客運等交通工具都十分便利，旁邊即為結合百貨、美食餐廳、影院的商場，走路5~10分鐘就能抵達新興景點瓶蓋工廠台北製造所、台北流行音樂中心等，特別規劃「六福三鐵好行」系列專案，積極跨品牌合作，區域遍及北部、東部、中南部，更延伸至澎湖離島，民眾先入住台北六福萬怡酒店，享受南港都會風情後，可再彈性安排日期入住景區飯店放鬆度假。

台北六福萬怡酒店與墾丁悠活渡假村首度合作，推出「2021六福三鐵好行 萬怡悠活渡假專案」，三天二夜只要6,000元，優惠折扣26折，即日起至12月30日，雙人先入住六福萬怡卓越客房1晚，還有2客敘日全日餐廳自助早餐，入住時即提供墾丁悠活渡假村平日住宿券乙張，包含早餐2客、阿信巧克力農場門票2份，前往台灣最南端的墾丁，住在充滿南洋風情及天然景觀的度假村裡，享受真正優閒寧靜的假期。

台灣本島玩不夠，搭配離島一起玩才最夯。台北六福萬怡酒店攜手澎湖福朋喜來登酒店，聯賣「2021 六福三鐵好行 雙城跳島渡假專案」，雙人二泊二食共6,200元，超優惠22折。於5月1日至12月30日開始銷售及入住台北六福萬怡酒店，包含卓越客房1晚、敘日全日餐廳自助早餐2客，入住時即提供澎湖福朋喜來登酒店雙人住宿券乙張，可於2021年9月1日至2022年3月31日間使用，享豪華雙床客房住宿1晚、宜客樂海港百匯自助早餐2客、澎湖生活博物館門票2張，並提供酒店往返澎湖機場定時定點來回接駁各1次。

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