梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)和網紅拳手羅根保羅(Logan Paul)原定在2月20日開戰，但目前時間延後至今年6月6日，地點在佛羅里達州邁阿密的硬石體育場（Hard Rock Stadium）。《Showtime Boxing》和梅威瑟團隊也均在推特上發佈了活動訊息，由於比賽可能採取網路付費收看，估計獲勝拳手，可能收入破億美元(約28億台幣)。

羅根保羅在其YouTube帳戶上放出影片說明為何賽事延期，他表示原因是新冠肺炎仍未消退關係。羅根保羅說：「戰爭仍在進行中。」我們想辦在一個有很多觀眾的競技場，然後要解決不少商業問題，我們必須解決這些問題。我需要盡可能多加練習、訓練來對抗這個傢伙，每一天過去，我都會變得更好，而他會變老。」

羅根保羅以迪士尼頻道明星身份成名。近期更是打敗MMA(綜合格鬥技)選手阿斯克倫(Ben Askren)一炮而紅，他也運用社群媒體提高自己的形象和曝光度，但也同時引起很多爭議。26歲的他是另一位網路名人傑克保羅(Jake Paul)的哥哥，兄弟都受過職業拳擊訓練。弟弟也曾在擂台痛扁NBA退役球員奈特羅賓生(Nate Robinson)。而他將對上44歲的梅威瑟，梅威瑟戰績至今是傲人的50勝0敗，是公認有史以來最偉大拳手之一，相信這場比賽都讓外界相當期待！

(中時新聞網)