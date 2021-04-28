針對拜登政府積極拉攏盟友圍堵中國，復旦大學美國研究中心吳心伯接受大陸觀察者網專訪時表示，對於拜登政府積極動員盟友來建立對華統一戰線，需要重視，但也不必大驚小怪。中國在處理跟這些第三方國家的關係時，不要把次要矛盾，變成主要矛盾。有些國家呼應一下美國，可能就象徵性地做個姿態，有些國家的政策調整有國內政治考慮，並不完全是美國因素；相比美國，中國是有優勢，中國要有耐心。

吳心伯指出，美國確實在重整盟友，但這裡面有些並不是美國盟友，比如越南、印度，是美國正在拼命拉攏的國家。中美對待其他國家的態度是不一樣的，美國要求他們選邊站；然而，中國的立場恰恰相反，不需要他們選邊。其實對這些國家而言，這是最理想的狀況，既可以跟美國發展關係，也可以跟中國發展關係，不需要做出犧牲。

吳心伯說，即便是美國的盟友，他們的利益盤算也很清楚，肯定是從自己國家利益最大化的角度來考慮採取什麼立場。比如歐盟，在某些問題上會呼應一下美國，但讓它完全站到美國這一邊，那是不可能的。

吳心伯稱，中方在處理跟這些第三方國家的關係時，一要看清主要矛盾是什麼，我們跟他們之間的多數矛盾都不是主要矛盾，而是次要矛盾，所以不要把它變成主要矛盾。第二，有些國家呼應一下美國，可能就是象徵性地做個姿態，比如通過一項法案、發表一個聲明、搞點制裁小動作，這不是什麼大事。中方要掌握好尺度和分寸。

此外，他也說，也要看到有些國家的政策調整有國內政治的考慮，並不完全是美國因素。這些國家的國內政治變來變去，中方要有耐心，不能著眼於短期的爭執。跟美國相比，中方在處理與這些國家關係的問題上是有優勢的。

(中時 )