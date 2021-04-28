2021年首次「超級月亮」今登場 最新畫面直擊｜2021.04.27

「超級血月」將現。台北市立天文館表示，5月26日將出現超級血月，在古籍及歷史上超級血月常和不祥之兆劃上等號，中國古代傳說中血月代表凶險的天象，恐釀天災人禍；聖經中關於血月的記載多是末日之兆，甚至在歷史上也有多次災難是發生在血月出現之後。

台北市立天文館表示，今年首次的「超級月亮」在昨天晚上（27日）登場，而下一次出現超級月亮的時候，則要等到5月26日，不過，第二次的超級月亮將比首次還要更大，同時還會出現月全食的血月現像，合併稱為「超級血月」。

超級血月吸引許多天文迷關注，但血月常被認為有不祥之兆，以往出現血月總會傳出不好的事情發生。例如：在中國古代就有著「天狗食日月」的傳說，指血月降臨、陰氣變重，是凶險的天象，恐會伴隨天災人禍發生，導致世局動盪不安。

聖經中有關於血月（Blood Ｍoon）的記載都將其比喻為「世界末日」的徵兆，在《聖經》約珥書中預言「在耶和華偉大而可畏的日子到來之前，太陽將變為黑暗，月亮將變為血液。」啟示錄中則提到「揭開第六印的時候，我又看見大地震動，太陽變成黑色，滿月變紅像血。」

歷史上血月出現後，世界發生重大事件的案例也不只一次，舉例來說，2003年血月出現後，大陸廣東地區爆發SARS疫情；2014年4月15發生血月現象，隔天（4/16）南韓世越號沈船，造成304人罹難的悲劇，種種巧合讓許多人將血月和不祥之兆劃上等號。

不過，根據NASA網站的資料指出，超級月亮源自於占星學，因為距離地球更近，因此月亮看起來更大；而血月則是「月全食」的俗稱，當地球、月亮和太陽的位置連成一條線，到達月球表面的光線來自於地球大氣層的邊緣，而太陽光譜中其他顏色光被大氣層散射，只有最容易穿透的紅色光被折射至月球，因此月亮會呈現橘紅色。

(中時新聞網)