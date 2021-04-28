寵物診斷證明、X光片及血液檢驗證明皆由黃嫌等五人偽變造。（盧金足攝）

詐騙集團利用「旅遊平安險」及產物保險中的「寵物險」詐保，被中部打擊犯罪中心一舉偵破。（盧金足攝）

通緝犯拿寵物當詐保工具，11家保險公司受害。（民眾提供／盧金足台中傳真）

可愛的毛小孩寵物，竟然變成詐騙工具，一名曾以開設涮涮鍋金四千萬的黃姓男子，被通緝一年多又涉詐保遭逮，而且還改以詐騙三到五萬元的「旅遊平安險」及產物保險中的「寵物險」，被中部打擊犯罪中心一舉偵破，警方清查有中國人壽及台灣人壽等11家保險公司受害，逾60筆虛假保單，涉案人數達15人，黃姓等五人不法所得至少逾40萬元，警詢後依《詐欺罪》、《偽造文書》等罪嫌移送法辦。

中部打擊犯罪中心偵查第六大隊副大隊長廖水池表示，黃姓主嫌除利用旅遊平安險進行詐保外，亦針對產物保險中的「寵物險」進行詐領保險金，寵物診斷證明、X光片及血液檢驗證明皆由黃嫌等五人偽變造。

警方獲報後，由基隆地方檢察署、刑事警察局偵查第六大隊第一隊、嘉義市政府警察局刑事警察大隊、基隆市警察局第二分局，兵分兩路到新北市淡水區及基隆市安樂區等地，查獲38歲黃男、33歲蕭女等5嫌。

警方查獲贓證物包括346萬元贓款、偽造醫院印鑑1批、偽造醫生印鑑1批、詐欺人頭帳戶存摺含印章、變造身分證半成品、手機及點鈔機等贓證物。

廖水池指出，一家壽公險公司向中部打擊犯罪中心舉報，稱其公司彙整少數保戶發現疑涉嫌旅遊平安險之保險詐欺案，手法都是一人以網路投保數家旅遊平安險，後續利用一些小挫傷或無法查證之意外，前往固定的診所申請診斷證明，事後郵寄理賠申請書申請保險金，疑受到犯罪集團操控。

經初步查證後，即成立專案小組，並報請基隆地方檢察署偵辦，警方追查其保險理賠的ATM提款影像等資料，發現黃嫌及其妻涉有重嫌，並發現黃姓主嫌等人除利用旅遊平安險進行詐保外，亦針對產物保險中的「寵物險」進行詐領保險金。

其中，寵物診斷證明、X光片及血液檢驗證明皆由黃嫌等嫌偽變造，目前經查有中國人壽及臺灣人壽等11家保險公司受害，逾60筆虛假保單，涉案人數達15人。

中部打擊犯罪中心認時機成熟，由檢察官指揮執行搜索查緝行動，拘捕主嫌及共犯計5人到案，查扣現金346萬元及偽造醫院印鑑1批等贓證物。警詢後依刑法第339條詐欺罪、第210及211條偽造文書等罪嫌，解送基隆地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿利用各類型保險牟取不法利益，若有違法情事，將依法追訴刑事責任；且詐欺行為乃一罪一罰，共犯與主嫌均同罪，民眾切勿以身試法，勿受利誘充當人頭配合投保或分工，引禍上身，得不償失。

(中時 )