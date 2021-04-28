華航機師已有9人確診，另有6名機師檢出陽性抗體，桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市西門國小2名學生家長檢出陽性抗體，雖非確診，27日晚間緊急開會，2人就讀班級停課1周，採線上教學。他說，雖然抗體陽性風險低，但仍要以高標準處理。

西門國小4年級跟6年級2名學生為陽性抗體機師家人，2個班級共約30名學生即起停課1周，4名老師也將同步停止上班上課，將於5月5日恢復上課，學校將以線上教學補課。

鄭文燦表示，華航機師確診要以更大規模追蹤、隔離、檢測，目前已經請部立桃園醫院進駐華航園區，進行PCR檢測、抽血檢測抗體以及注射疫苗方式，預計5月4號以前完成。他也向中央建議，擴大追蹤除了機組員外，也要納入行政、外包人員，減少群聚風險，減少潛在傳播鏈可能性。鄭文燦又說，除了隔離外，警察、環保、衛生對足跡地點消毒，也要即時疫調、隔離、消毒。

鄭文燦又說，除了近距離接觸確診者要居家隔離外，有陽性抗體反應者的近距離接觸民眾，也要7天自主健康管理。其中有抗體陽性者的2名孩子就讀西門國小，昨天已經緊急開會決定，停課1周，改線上教學。鄭文燦強調，感染風險與一般確診案不同，但仍要以高標準處理。

(中時 )