還記得1994年喜劇港片《九品芝麻官》裡面的角色「方唐鏡」嗎？這個角色由港星吳啟華詮釋，一句台詞「我又跳出來了，打我啊笨蛋！」在網路流傳到現在，不少網友還是相當愛用，而吳啟華的現況也被網友再度找出來，驚人的是，即便過了20多年，他幾乎沒留下太多歲月痕跡，常常被粉絲詢問到底怎麼保養的！
吳啟華外型英俊、斯文，182cm的高瘦身材在演藝圈相當突出，出道近40年拍過不少知名作品，像是《倚天屠龍記》的張無忌、《九品芝麻官》的方唐鏡等，生動的表現頗有觀眾緣，但他近幾年轉往商場活動，常常替各大商業展覽、家具家電電影節或是餐館商品推廣等站台，沒變的是，年過半百的他依舊帥氣挺拔，只有在鬢角留下些許白髮，至少比實際年齡少了10歲以上，令許多網友忍不住好奇：「到底怎麼保養的？」、「為啥還是這麼帥啊好神奇」、「比當年的方唐鏡還要年輕耶。」
吳啟華曾歷經兩段婚姻，但都離婚收場，第一段是1992年與泰國富豪千金Varintra結婚，3年後告終；第二段是2007年迎娶小21歲大陸演員石洋子，隔年生下一女小豬豬，2014年吳啟華在微博大力讚賞港星黃心穎「優秀又勤奮，沒有人會不愛她」被外界揣測是否談婚外情，吳啟華雖然發文否認，巧合的是，否認外遇後三天，就宣布跟石洋子和平離婚，後來在公開場合多次表示這段婚姻的破裂跟他自己沒處理好有關係。
離婚後，吳啟華每個月支付前妻6萬元港幣（約新台幣21萬）生活費，一肩扛起女兒的扶養費，為了讓女兒有快樂的童年，時常帶著石洋子共同旅遊，雖然無法再當夫妻，但關係沒有交惡，一起守護女兒平安長大。
(中時新聞網)
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