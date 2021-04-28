NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（28）日更新，開放全新職業以及安塔瑞斯洞窟4到6層，還有最強BOSS「猛龍獸」與多項精彩活動。
《天堂2M》今（28）日進行遊戲更新，新增12種職業，包含6種皇家系列稀有職業，以及6種英雄職業，分別是主武器單手劍的「艾力克 蘭斯哈特」、主武器匕首的「卡楠」、主武器二刀流的「潘蜜拉 阿芙羅蒂雅」、主武器弓的「卡斯提拉 亞席頓」、主武器魔杖的「帝凡安諾」以及主武器魔珠的「卡林特」。同步開放安塔瑞斯洞窟地下4到6層，其中地下6層的BOSS「猛龍獸」將是重點狩獵對象，擊敗後將有機會掉落「紅龍之弓」、「火龍之首」等道具。
《天堂2M》今日更新也推出了許多活動。
【血盟的決心】：自4/28至5/12維護前，貢獻血盟成長，將可領取決心獎勵。
【幸運的黃金骰子】：自4/28至5/12維護前，製作黃金骰子袋，點數越高，獎勵越豐富。
【安塔瑞斯洞窟的冒險應援】：自4/30至5/2，週末中午12：00，可透過郵件領取安塔瑞斯洞窟時間充能石，和安塔瑞斯神諭之書箱。
更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。
(科技)
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