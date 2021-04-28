群電(6412)第1季合併營收為99.82億元，年增48.8%，創下單季歷史次高，群電表示，目前訂單沒有問題，但供應鏈缺料問題難解，第2季能否比第1季好有待觀察，美系外資最新報告重申「加碼」評等，目標價96元。

電競及Type-C推升NB電源需求強勁，群電第1季合併營收為99.82億元，年增48.8%，超越市場預期，創下單季歷史次高；由於NB市況平穩，且智慧家庭及伺服器電源需求可望逐步升溫，群電目前訂單不是問題，最大的挑戰是供應鏈的缺料問題，群電表示，第1季缺料問題尚不嚴重，但是當前供應鏈料況問題持續難解，預期第2季原物料供需缺口將較第1季擴大，目前公司每天都在積極追料中，期望透過與客戶及供應商的密切合作，一起克服缺料問題，滿足更多市場需求，第2季營運能否優於第1季有待觀察。

美系外資報告指出，儘管NB及遊戲機需求依舊強勁，但零組件短缺對群電第2季的營收及利潤率造成壓力，我們預期缺料將導致群電第2季合併營收季減5%到7%，控制IC、電源管理IC，以及銅等原物料價格上揚將對群電第2季利潤造成負面影響，下半年利潤率可望因成本壓力在第3季轉嫁客戶後緩解，我們預估，群電今年每股盈餘為5.89元，重申「加碼」評等，但目標價由100元降至96元。

(時報資訊)