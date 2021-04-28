封測廠力成(6239)2021年首季營運表現略優於預期，並對後市成長樂觀看待。美系外資出具最新報告，看好營收及獲利持續成長將支撐股價表現，將今明2年每股盈餘（EPS）預期分別調升4％、2％，維持「買進」評等、目標價自123元調升至142元。

力成首季自結合併營收184.29億元，季減3.12％、年減2.04％，仍創同期次高，毛利率21.11％、營益率15.29％，齊創近5季高點。歸屬母公司稅後淨利17.08億元，季增2.83％、年增4.6％，改寫同期次高，每股盈餘2.21元則創同期新高。

展望後市，力成預期隨著記憶體需求回升、訂單能見度良好，配合邏輯業務需求暢旺，對今年營運成長樂觀看待，預期營收可望逐季成長，其中邏輯業務第二季貢獻可望突破50％。今年資本支出估近150億元，與往年水準相當。

美系外資指出，力成首季表現略優於市場預期，旗下超豐為主要動能。超豐首季營收季增1.56億元，但力成卻季減5.94億元，顯示超豐的成熟封裝及凸塊業務成長，大多被季節性因素及記憶體庫存調整抵消。預估超豐首季毛利率達28％，可能為OSAT廠中最高。

展望後市，隨著記憶體庫存需求回升、邏輯後端產能持續吃緊，對產品價格有利，配合打線、凸塊（Bumping）、晶圓級封裝（WLP）及覆晶（Flip Chip）封裝產能增加，美系外資預期力成營收可望持續成長至第三季，持續的營收及獲利成長將支持股價表現。

美系外資認為，儘管力成今年以來股價表現優於市場2％，但相較於市場本益比為16倍，力成目前本益比僅12倍。鑑於強勁的單季展望及毛利率提升可望持續，將力成今明2年每股盈餘預期分別調升4％、2％，維持「買進」評等、目標價自123元調升至142元。

(時報資訊)