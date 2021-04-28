據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，截至4月23日當周，美國原油庫存增加431.9萬桶，超出分析師預估之增加70萬桶，引發投資人對高庫存疑慮，導致盤中油價走低；周三(4/28)截至台北時間上午11點15分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.04美元，報每桶62.90美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.06美元，報每桶66.36美元。(商品行情網)

(時報資訊)