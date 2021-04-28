《國際油價》原油亞洲電子盤走低 11:262021/04/28 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，截至4月23日當周，美國原油庫存增加431.9萬桶，超出分析師預估之增加70萬桶，引發投資人對高庫存疑慮，導致盤中油價走低；周三(4/28)截至台北時間上午11點15分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.04美元，報每桶62.90美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.06美元，報每桶66.36美元。(商品行情網) 《商情》買盤續補 紐約棉花再刷2個月新高 《國際金融》Fed決策前夕 歐股觀望 (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #美國石油協會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》憂產量下滑 紐約鈀金續刷歷史高點 10:012021/04/28 財經 中信推動音樂劇人才培育工程 04:102021/04/28 焦點要聞 《晨間解盤》短線易震 仍續湧財報利多(倫元投顧提供) 08:532021/04/28 財經 陸港觀盤－五一假期前 A股整軍待變 04:102021/04/28 全球財經 《美股掃瞄》觀望大咖業績 美股近持平 08:532021/04/28 財經 《晨間解盤》短線震盪盤堅(日盛投顧提供) 09:442021/04/28 財經 疫後瘋旅遊 馬祖爆缺位潮 04:102021/04/28 財經要聞 中研院蔡宜芳 獲頒美國科院外籍院士 04:102021/04/28 焦點要聞 中嘉翻新篇章 童至祥接總座 04:102021/04/28 產業．科技 《美股》連2季創獲利新高 Alphabet盤後漲逾4％ 10:352021/04/28 財經 景氣燈號連2紅 疫情是最大變數 04:102021/04/28 財經焦點 財經熱門新聞 陸股驚現不祥之兆 謝金河曝背後2大致命傷 - 財經 萬物齊漲 投資大老警告資產泡沫 - 全球財經 - 工商時報 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 外資降中鋼評等股價失守40元 鄉民發現有玄機 - 財經 通膨蠢動 美銀警告繫好安全帶 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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