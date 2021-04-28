2016年6月起擔任駐日代表的謝長廷，不少發言被批為「處處幫日本說話」，引發爭議；而針對近日日本宣布，預計兩年後將福島核廢水稀釋後排入海中，謝長廷發表的相關意見再度引起國人不滿，立院也要求他本月29日說明。而謝本人則稱，若收到「立院正式公文」，會返台說明。然外交部也隨即稱，因疫情之故，謝長廷無法返台列席立院說明。

因此，謝長廷如何「出來面對」？至4月28日上午尚未最後確定。但無論如何，謝長廷駐日後有關台日間的多次事件，其發言常常惹議是不爭的事實。《中時新聞網》特別整理相關爭議發言，讓讀者了解他為何被稱為「助日代表」，是否真的冤枉了他？

謝長廷「助日」爭議言論。(圖／合成圖，素材來源：資料照、謝長廷臉書、達志影像；陳友齡製圖）

檢視近年來台日主要爭議焦點與謝長廷的發言，主要與日本核食是否輸台及釣魚台主權相關。如2016年11月，國內傳出日本核災縣市食品恐解禁輸台，引發國人反彈，謝長廷卻在臉書貼出照片，展示日本超市中福島花椰菜快賣光，並表示「日本人不敢吃」、「日本市場不能賣」都不是事實，馬上引發網友熱議、並有不少人批評。

另如2018年3月，宜蘭蘇澳籍「東半球28號」兼營娛樂漁業漁船，載客到宜蘭外海與日本與那國島中間俗稱「黑水溝」釣魚時，遭日本公務船追逐並以水砲攻擊，海巡署獲報派4船艦護送回港，多位國民黨立委批評政府對日態度軟弱。

謝長廷當時受邀返台，列席立法院外交國防委員會提出專案報告，他說，日本會去和日本漁民溝通，日本跟我們有協調海域，日本漁民通常就在那邊作業，而我們的漁民「比較活潑」，因為我們是自由社會，「天下四海為家，我們都去」。他建議，我方漁民要通報，要去的話要打個招呼，說了比較可被保護，「你這樣神出鬼沒，我們真的沒有辦法」。此言也遭藍營質疑，到底是站在哪一方？

此外，日本沖繩縣石垣市議會在2020年6月時，通過將釣魚台改名登野城尖閣，國民黨主席江啟臣批評國安團隊完全失職，也邀請蔡英文總統一起出海護主權，朝野黨團一起去釣魚台。謝長廷則在臉書表示，「主權立場的守護，駐日代表處一直都有執行」、「試想，如高層領航高調出海抗議，船艦穿梭海域對峙，今後漁民能安心捕魚嗎？以後再被扣押的也是漁民，政府要圓滿處理爭議，並把真相和風險告訴漁民，避免損失，而不是抱著死道友不死貧道的心態，唯恐天下不亂，擴大爭端。」

又如去年，宜蘭蘇澳籍漁船新凌波236號在釣魚台海域作業時，遭日本海上保安廳巡邏艦衝撞。對此，國民黨立委馬文君曾批評謝長廷擔任駐日後，每次遇到台日主權問題，幾乎都站在日本一方，而不是從台灣這邊做考量，外交部一直說國際地位有提升，現在國際地位到底提升到哪裡？

當時，謝長廷對於於漁船事件曾在臉書po文提到，「駐日代表處連夜向日方表達關切並要求釐清事情的真相，但日方所提的資料，正如日本政府發言人對外所講的，和我方講法有三大不同」。

而今年3月起，因大陸海關在台灣鳳梨檢出介殼蟲，於是暫停台灣鳳梨進口，總統蔡英文、副總統賴清德等帶頭挺農。謝長廷曾在臉書表示，不少網友希望駐日代表處能迅速交渉日本購買鳳梨，但他認為，直接要求日本購買，多少是賣人情，價錢不易高，數量也不會多。

這番言論引來砲轟，國民黨北市議員羅智強在臉書嗆謝，「就算謝長廷一心助日，卻連討人情的能力都沒有，那至少至少在鳳梨農民受苦的時候，努力閉嘴、不講幹話，很難嗎？」

而在鳳梨事件過沒多久，今年4月日本決定兩年後排放福島核廢水入海，謝長廷則二度舉證，稱「台灣也排核廢水」，指台電的核一核二廠過去也曾有發生「疑含輻射物質之核廢水」排放入海，引發「魚類大量死亡」及秘雕魚之爭議、我們原子能委員會承認我們核能廠的爐心冷卻水「(即反應爐之冷卻水，非爐水)」也是排放入海。但謝將台核電廠正常排水與日本核災污染廢水排放類比，不僅曾讓原能會主委謝曉星曾在立法院公開說謝不專業，謝也再度遭質疑是為日本講話。

(中時新聞網)