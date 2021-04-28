司法院提供

司法院28日舉辦吳念真導演親自編導的國民法官影片首映會，吳念真說對於國民法官制度「充滿期待」，如果司法的改革，可以從「國民法官」開始，有一天國民，也會被選為法官，參與審判，人民的觀點、聲音可以被聽見，那是一件非常難得的事。

司法院院長許宗力表示，司法院非常榮幸邀請到「台灣最會說故事的歐吉桑」吳念真導演，擔任「國民法官制度」代言人；導演身上有著台灣人親切溫暖、樸實敦厚的特質，擅於以細膩的文字及影像，刻劃在地小人物的真實生命故事；就如同我們未來的「國民法官」，來自社會各階層，帶著不同的生活經驗及多元觀點走進法庭，一起為司法做出更多不一樣的改變。

吳念真導演也分享，司法院邀請他擔任國民法官制度代言人，自己嚇了一跳，同時也被司法院的誠意與認真所感動；而會願意支持且擔任國民法官制度代言人，是因為他相信國民法官制度，確實會改變人民對於司法的印象。

吳念真強調，「我們都在創造歷史！」任何制度執行之初，都不可能盡善盡美，但唯有我們勇敢且堅定地踏出第一步，改革才真正的開始，未來我們也才有資格跟後代子孫說，在司法改革上，我們曾經一起創建歷史。

在影片中，除了可以看見導演團隊特地前往士林地院及法官學院取景拍攝，精心融入司法元素外；吳念真導演以其極具魅力、情感真摯的「吳式敘事」風格，娓娓道出國民法官制度的改革初衷及施行特色，堅定又溫暖地告訴大家「不要害怕做國民法官」，國民法官制度，需要咱勇敢堅定來支持。

(中時 )