農業局長張清榮表示，這一次高雄市整個青梅、茶葉、荔枝、玉荷包及黑葉的災損經過超前佈署，及昨天最後的勘災後，已經確定高雄市玉荷包及黑葉荔枝會進行災損的現金救助。(林雅惠攝)

旱災致高雄荔枝傳出災損，高雄市長陳其邁28日表示，農委會昨天已經核定高雄荔枝是屬於現金災害現金救助的地區，公告後，會請地區農會及區公所盡速完成勘災，災損面積達20％以上，玉荷包每公頃將補助9萬，黑葉荔枝每公頃補助6萬。

陳其邁表示，高雄市大樹區是屬於丘陵地形，水分會往山下流，當地災損特別嚴重，昨天他已請農業局及區公所能夠盡速做調查，希望協助農民趕快度過難關。

另外，包括甲仙青梅及茶葉等，也已經認定是災區，該部分也已在加速進行，另有多元配套的方式來輔導農民，並在整個通路或是其他的配套的方案來協助農民。

農業局長張清榮表示，這一次高雄市整個青梅、茶葉、荔枝、玉荷包及黑葉的災損經過超前佈署，及昨天最後的勘災後，已經確定高雄市玉荷包及黑葉荔枝會進行災損的現金救助。

張清榮說，高雄市玉荷包及黑葉荔枝大概預估受損的應該是3000多萬，因為目前大概整個種植的面積有1000多公頃，大樹區有1825公頃，旗山區有525公頃，內門區及杉林區加起來大概有400公頃，昨天農民已經主動申報的玉荷包大概有700多公頃，但是災損登記後，還是要再由公所及農會的協助來進行會勘。

(中時 )