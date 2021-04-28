北京市海淀區法院日前對從西班牙押解至大陸的46名台灣電信詐騙犯作出宣判，最重者判13年。大陸國台辦發言人馬曉光痛批，該詐騙集團對大陸民眾瘋狂實施詐騙，涉案金額達1.2億元人民幣，包括看病錢、養老錢、上學錢被騙光，還有教師被騙自殺。

馬曉光今日在國台辦例行記者會上表示，今年4月16日，北京市海淀區人民法院分別對46名台灣居民電信詐騙案進行公開開庭宣判，被告人自願認罪認罰。

他說，電信網路詐騙犯罪社會危害嚴重，兩岸民眾深受其害，對此深惡痛絕。2016年至2019年，中國和西班牙警方展開歷時3年的聯合打擊跨境電信網絡詐騙犯罪「長城行動」，西班牙分批向中方引渡225名犯罪嫌疑人，其中台灣犯罪嫌疑人218名。

他表示，該犯罪團夥對大陸民眾瘋狂實施詐騙，涉案金額達1.2億元人民幣，很多群眾的看病錢、養老錢、上學錢被詐騙犯席捲一空，還有一名甘肅教師被騙自殺。

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