駐日代表謝長廷指核二廠排放含氚核廢水入海，引發熱議。新北市長侯友宜今被問到此事表示，中央更該說清楚核二排放的廢水中氚、鈷、銫含量有多少，符不符合標準，為什麼排到台灣海洋，中央政府有責任自己說清楚，給國人交代「我不是專家，但期待專家站出來說明」。

侯友宜說，核二廢水排到新北近海裡面，中央更該把標準值跟漁民說清楚，其實他不是專家，期待專家站出來，到底排放廢水中央做法是對還是錯 ，更重要要把資訊公開，讓大家檢視。

另台電第二核能發電廠機組除役計畫進行中，因新北市環保局不准營建工地的廢水削減計畫，台電打行政訴訟，法院判決新北市府敗訴。

侯友宜說，台電核二除役一定要按期程來走，過程不要忘了安全、環保要永遠守住，「沒有安全沒有一切」，不是除役了就安全，除役了就不做環保。

侯友宜表示，站在主管機關立場，面對環保、面對安全仍會用最嚴格標準守住，訴訟過程沒有誰贏、誰輸，只有安全、環保與專業守住，這才是贏，法律上大家有不一樣看法，他已請環保局看到全文後找法律專家研究怎麼採取怎樣的方式救濟，把水保、環保做到好。

(中時 )