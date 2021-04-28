第一金今年股東會將進行董事改選，董事提名名單出爐，現任董事長邱月琴在董事名單內，可望續任董事長之職。

第一金今年將改選15席董事，其中10席是普通董事，為符合主管機關的自然人董事要求，獨立董事增加為5席。

根據第一金所公布名單，財政部提名邱月琴、陳芬蘭、張欣綠、王尚志、羅幸榮、陳致全、林東府、李嘉珍共計8名，而陳芬蘭為現任第一金人壽董事長，外界也揣測將接任第一金前總經理林謙浩之位，接任第一金總座之位；台銀推派堯明仁、許素珠2名。

民股方面，金門投資則續派陳田垣擔任法人董事、全球通投資則是推派陳安甫為代表。據了解，代表人陳田垣、陳安甫分別出身高雄陳家及早年在台灣創辦明台產險（為目前三井住友海上集團明台產險的前身）的陳家，但是今年的普董縮減為10席，競爭將相當激烈。

獨立董事則增加為5位林虹妤、洪文玲、陳彥良、黃瑞卿、林俊宏。

(中時 )