中油查德油田遭爆有員工染新冠肺炎，且原本還堅持要召開會議，經員工抗議後才緊急取消。中油今在立法院經濟委員會證實，在查德首都的總公司檢測後，有2名員工無症狀染疫，已將16名員工全面隔離，今日並採雙抗體檢測。由於總公司已採線上辦公，而礦區距離首都遠達400公里，因此現場每日6800萬桶生產持續，不受影響。

立委呂玉玲關切，員工染疫時中油是否之前有掌握？中油發言人張瑞宗表示，中油查德總公司有16位員工，加上探勘現場7位，共23位在當地，其餘油井現場當地雇有30名左右查德人。在4月26日即掌握第一位員工確診後，就把27日會議取消，是中油主動延期到5月28日，當時還沒開始開會。

他說明，在全面做PCR檢測後，28日發現有第2位確診。目前總公司員工都全面隔離，一人一間待在宿舍裡，所有飲食飲水都是外送。

張瑞宗強調，即使隔離，當地營運也正常，查德首都恩賈梅納總部員工都採線上辦公，而礦區距離首都有400公里，不需隔離，探勘工作都正常。

而查德前總統德比遭叛軍擊殺，其兒子穆罕默德組成的軍事委員會拒絕與叛軍進行談判，當地政經情勢混亂。張瑞宗指出，這些情勢都有掌握，其他國際油公司在當地油井也都正常營運，沒有人撤出，所以中油會維持現有狀況，目前無外撤計畫，視情勢再因應。

(中時 )