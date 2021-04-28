微軟公司上季營收符合市場預期，且獲利意外強勁，但周二盤後股價下跌，顯示投資人對財報中的一次性收益有所質疑，以及在微軟股價勁揚一年後，投資人對該公司抱有更高的期望。

周二盤後微軟股價下挫2.66%，報255美元，稍早前一度跌3.5%。微軟高層在投資人會議上提供的財測超出市場預期，使盤後跌幅收斂。

由於在蓬勃發展的雲端運算市場持續擴大市占版圖，以及其團體協同工作軟體Teams和LinkedIn社群軟體等事業持續增長，微軟已經成為全球身價最高的公司之一，在股價過去一年來上漲50%後，其市值已經逼近2兆美元。

在周二一般交易時段，微軟股價小升0.16%，收在261.97美元，市值達到1.976兆美元。

在新冠肺炎大流行期間，微軟的這些服務仍然需求旺盛，其Azure雲端服務第一季營收成長50%。遠端上班上課的生活模式帶動了個人電腦和遊戲主機買氣，亦推升微軟Windows作業系統和電玩遊戲事業。

微軟第三財季（截至3月31日）營收年增19%，為417億美元，優於市場預估的410.3億美元，並創下2018年來最大增幅。淨利年增44%，為155億美元。調整後每股盈餘為1.95美元，亦超出市場預估的1.78美元。

Hargreaves Lansdown股票分析師Nicholas Hyett表示，一次性的稅負和匯率收益推升微軟第三財季的數字，因此，市場未如預期般那樣肯定這些優於預期的數字。微軟的淨利亦包括來自印度法院裁定之6.2億美元的稅負優惠。Hyett表示，就微軟這樣的市值來看，目前的行情有些危險，其預期本益比已經達到32.8倍，即使是稍微讓人失望，市場也不會就此放過。

微軟「商業雲」（commercial cloud）-包含Azure與Office雲端版本在內的伺服器基礎設施部門，營收年增33%，達到177億美元。與Salesforce直接競爭的Dynamics 365客戶管理軟體營收年增45%，Office 365商用版本的用戶數增加15%。

微軟財務長Amy Hood在談到商用版Office 365的業績時表示，這是連續第四個季度實現至少15%的用戶增長。

Azure雲端運算服務營收成長50%，經匯率調整後為成長46%，較前一季的成長48%放緩，但符合市場預期。包含Azure在內的「智慧雲」（intelligent cloud）部門整體營收為151億美元，優於市場預估的149.2億美元。

微軟Teams每日用戶達1.45億個，高於去年10月份的1.15億個。包括Office和Teams在內的生產力軟體部門營收為136億美元，優於市場預估的134.9億美元。

經匯率調整後，LinkedIn社群媒體營收年增23%，略高於分析公司Visible Alpha預估成長21.9%。

包括Windows作業系統和Xbox遊戲機在內的微軟個人運算部門營收為130億美元，優於市場預估的125.7億美元。賣給PC製造商之Windows營收年增10%，遠優於前一季的增長1%。

在投資人會議上，微軟發布本季財測，預估第四財季生產力軟體部門營收中位數為139.3億美元，高於市場預估的135.7億美元。微軟預估本季智慧雲和個人運算事業營收中值分別為163.2億美元和138億美元，亦超出市場預期的160億美元和132.6億美元。

(時報資訊)