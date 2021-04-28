晶圓代工產能嚴重吃緊，市場傳出聯電(2303)將首度與客戶合作，由客戶支付預付款協助擴產。聯電今下午將舉行法人說明會，法人預估公司將宣布調升今年資本支出，此消息也將成為市場關注焦點。

聯電先前宣布今年資本支出金額15億美元，主要用於擴充南科P5廠28奈米1萬片產能；消息指出，聯電的客戶支付預付款將用以擴充P6廠區產能，約3萬片，與聯電合作擴產的廠商，除韓國的三星外，還有美商高通（Qualcomm）及台灣的IC設計大廠聯發科(2454)、聯詠(3034)等。

業者表示，聯電南科廠P6廠區產能預計2023年第2季量產，預期今年及明年晶圓代工產能可能都維持吃緊狀態。

聯電先前預估今年資本支出為15億美元，年增50%，法人指出，從近期以28奈米製程產品為大宗的12吋晶圓代工需求來看，聯電上修今年資本支出機會高，其28奈米製程目前月產能4萬片，預期至2022年將大幅增加。

聯電下午將召開法說會，外資看好第二季營收將續挑戰新高，平均銷售價格續漲，且毛利率持續向上，毛利率上看30%。

(時報資訊)