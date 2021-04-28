今年春雨以來結構最好的鋒面正接近影響台灣，預計今晚至明天鋒面通過，雨勢最大，帶來全台降雨，讓快乾枯水庫稍微解渴，但才說雨區往南移沒多久，氣象局局長鄭明典又表示，難得失蹤一陣子的高氣壓又現身，台灣南側可能又會受到高壓帶影響，乾熱無雨。

鄭明典今天早上6點才在臉書表示，受鋒面接近影響，降雨回波接近中，主要雨區在海面上，很快雨區會往南，值得期待！結果才過3小時又緊急PO文，頑固高氣壓再度現身在台灣南方，南部降雨又將出現變化。

鄭明典指出，難得失蹤一陣子的高氣壓系統又出現，這個南海北部的副熱帶高壓次中心很頑固，時強、時弱，從冬季開始就有它的影子在。更悲慘的是，有模式又預測它會和右邊的太平洋高壓再度串連起來，使台灣南側又全是高壓帶影響，南部可能回到晴朗炎熱、無雨的情況，「這個趨勢的模式掌握並不好，值得觀察！」

對此，網友紛紛留言：「老天爺真愛捉弄人」、「它擋住西南季風往台灣輸送的通道，慘了」、「梅雨又要被延後了，就算有也有可能更短」。

台灣遭遇半世紀以來來最嚴重乾旱，中部最大的德基水庫蓄水量最慘僅剩3.4%，快要滅庫，寶山第二水庫4.6%、永和山水庫4.5%、鯉魚潭水庫5.1%、霧社水庫8.4%、曾文水庫8.9%、明德水庫9.0%，就求老天爺給些及時雨度過難關，但現在又傳出高壓回來，恐怕真要等到5、6月梅雨季，才有辦法解旱。

(中時新聞網)