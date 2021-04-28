包含「惡漢」巴克利與「郵差」卡爾馬龍在內，不少NBA退役名將終其一身都與總冠軍無緣，但這些人都還是順利進入了籃球名人堂。擁有7枚冠軍戒在身的歐瑞(ROBERT HORRY)，最近在受訪時表示，「我理應能夠進入名人堂才對。」

歐瑞的職業生涯先後效力過火箭、太陽、湖人與馬刺四支球隊，在火箭時期奪得2次總冠軍，來到洛杉磯與「小飛俠」布萊恩聯手完成三連霸，2003年轉戰馬刺之後又在2005與2007年兩度戴上冠軍戒。

歐瑞的職業生涯雖然大多是「綠葉」角色，但他卻是幸運星，扣掉只打1季的太陽，歐瑞在火箭、湖人和馬刺都扮演著相當吃重的輔助功能，而和歐瑞共事的名將包含「非洲天王」歐拉朱旺、歐尼爾、布萊恩、鄧肯、帕克。

歐瑞表示，如果我能順利進入名人堂，我會很高興，倘若沒有入選，我也不會難過，因為籃球是一項團隊運動，但如果我是網球選手的話，我沒有入選網球名人堂，我會非常沮喪。」

歐瑞說，「我想我應該有足夠的資格進入籃球名人堂，假如遭到拒絕，我也只能順其自然，不過，我擁有名人堂中一半成員所沒有的，那就是7枚冠軍戒。」

(中時 )