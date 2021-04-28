吳奇隆、劉詩詩當年合作《步步驚心》結緣相戀，6年前小倆口結婚，前年生下兒子「步步」，育有一子的劉詩詩最近受訪分享教養心得，獨特的媽媽經被讚人美又有智慧。近日，吳奇隆、劉詩詩難得被直擊一家三口一起逛超市，吳奇隆負責抱著兒子，期間發現兒子臉髒了，夫妻倆一起蹲下替兒子擦臉的畫面被網友讚幸福。

劉詩詩最近接受雜誌專訪，談到身為人母兩年心得，常被粉絲稱呼「詩爺」的她，對待孩子也很有自己的一套主張，不會過度寵養孩子，要讓他自己學會避免受傷，「他磕磕碰碰，我會告訴他，你要看看你這樣磕著了是不是痛痛？我不會說因為他磕了以後就把什麼東西都移走」，更強調：「我覺得去外面，他終歸是要面對的，不能說把路障都掃清了」。

吳奇隆、劉詩詩同步蹲下幫兒子擦臉。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

先前網上傳出，因不滿劉詩詩回夫家過年，出現部分網友揚言脫粉，讓旁觀的網友直呼媳婦難為，不久就有媒體拍到吳奇隆帶老婆兒子玩遊樂園，貼心想讓太太放鬆心情，上月劉詩詩過34歲生日，也吐生日願望，直說：「又一年，謝謝大家的祝福，希望一切順遂」。

媒體直擊吳奇隆一家三口逛超市。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

據《新浪娛樂》報導，近日八卦媒體直擊隆詩夫妻去超市，2歲的步步身穿紅白條紋上衣，十分好動，雖被吳奇隆抱著卻不斷轉頭跟劉詩詩撒嬌，而劉詩詩戴著圓帽、口罩，一手拿著手機，似乎有事要忙著聯繫，結束後跟吳奇隆會合，夫妻倆發現兒子臉髒了，就把步步放在地上，夫妻倆同步蹲下一起替兒子擦臉，畫面溫馨，採買結束後，劉詩詩負責歸還購物車，一家三口再上車一同回家，網友回：「能不打擾私生活嗎」、「吳奇隆一直抱著步步，好寶貝步步呀」、「85花婚姻最看好他們」、「感覺吳奇隆瘦了，變年輕了不少」。

(中時新聞網)