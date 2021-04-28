民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲日前拋出改路名「去中化」議題，引發外界關注。國民黨台北市議員羅智強指出，他從三個層面看待此事：柯亟欲甩開「兩岸一家親」的紅帽子、路名全改成本過高、「去中化」不見得是政治正確，總結認為，這只是柯欲甩開紅帽子的議題操作，實際上僅是「做做樣子」。

羅智強昨日（27）接受香港媒體《中評社》訪問表示，他會從三個層面去看柯文哲的改路名議題：第一，柯自從被抹紅後壓力一直很大，光是一句「兩岸一家親」，就被戴了多頂紅帽子，導致很多早期「柯粉」對柯並不諒解，故柯想藉改路名議題重新調整自己的光譜，看能否洗刷「親中」、「中共同路人」的指控。

第二，有網友在地圖上找到一條改名成本可能最低的路——「常德街」，但若柯文哲只改這條路，那就代表他也只是在「做做樣子」；因為若真的要全面去中化，台北市共有190條路要改，除了行政成本外，還牽動到所有人的用路習慣、商家、商店位置更改等，所涉及的成本非常龐大，顯然台北市政府也不認為要承擔這個成本，所以看來僅為議題操作。

第三，從「去中化」的本質來看，這三個字真的是現在的政治正確嗎？羅智強稱，他認為為中華文化與台灣文化不是對立的，從台灣文化的視野、角度來看，台灣文化的發展與傳承，其實融合了日據之前包含原住民文化、唐山遷台，也就是大陸第一代移民文化、客家人文化，也包括日本殖民文化，以及國民政府遷台後的中華民國文化。羅直言，「去中化」有如把自己的骨頭、血液抽取出來一樣，若要貫徹執行這三個字，難道要把語言文字都去掉嗎？

總結以上三點，羅智強認為柯文哲拋出「改路名去中化」議題，政治意義大於實質意義；羅也建議柯，應要對自己更有信心，做人也要「言所當言，行所當行」，意識形態沒有絕對的對錯，硬要把台灣文化弄成中華文化的對立面，不如以更包容的角度去看待，因為台灣文化與中華文化其實在台灣這塊土地上早就融為一體了。

(中時新聞網)