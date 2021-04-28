中共中央紀委國家監委網站近日披露，被控收賄的最高檢第六檢察廳原副廳長、青海省檢察院原副檢察長賈小剛案情。這名北大畢業的正廳級幹部被指嗜酒如命，有時候甚至一天喝三場，僅落馬後查出的茅臺酒就多達880餘瓶。

賈小剛出生於1967年1月，河南安陽人，相繼畢業于河南大學、北京大學，1994年7月進入最高檢，工作20餘年。

中央紀委國家監委網站視頻專題片《嗜酒如命 以案謀私》披露，賈小剛在最高檢工作期間，在民事行政檢察方面頗有造詣，甚至成為該領域專家型的人物。但到了青海以後，賈小剛逐漸放鬆了要求，僅僅一年多後的2020年7月，他就因嚴重違紀違法被查，同年11月被雙開。

通報稱，賈小剛除了存在違規干預司法活動，以權謀私、以案謀私，搞權色交易，索要和收受他人錢物等問題，還貪圖享樂，享受「管家式」服務，生活腐化墮落，追求低級趣味。

專題片披露，賈小剛嗜酒如命，「特別愛喝醬香酒，又特別愛喝茅臺酒。」青海省紀委監委第一審查調查室幹部何向鑫說，我們搜查時，發現的茅臺酒就多達880餘瓶，140餘箱。他的藏酒中包括比較多的年份酒、生肖酒，價格也高於市場價。

原來，賈小剛到青海任職短短一年多的時間裡，幾乎每天都在喝酒。工作日是每天必喝，週六周日有時喝兩場，甚至喝三場。他每天上班，心思大多數都在想怎麼約晚上的酒場。專題片稱，賈小剛要麼在喝酒，要麼在醒酒，要麼就是在喝酒的路上。

嗜酒如命的同時，賈小剛生活奢靡，讓其管家常永波負責開車、做飯、洗衣服、安排酒局，照顧其生活，每天出門皮鞋都要擦得一塵不染。

青海省紀委監委第一審查調查室幹部楊銘澤認為，弄醉賈小剛的不是酒精，而是他的權力。一步一步權力逐漸變大，使他的私欲也逐漸跟著變大，在這時候他忘了初心，忘了使命。

(中時 )