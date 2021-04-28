加拿大魁北克省今天通報，一名54歲婦女在接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19疫苗（即AZ疫苗）後發生罕見血栓不治。這是加國第一例和AZ疫苗有關的死亡病例。

法新社報導，魁北克省省長雷哥（Francois Legault）說：「我很難過得知，一名54歲的健康婦女…因為施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗而過世，這實在令人難以接受。」

這個加國法語區的公衛首長艾魯達（Horacio Arruda）表示，這名患者在施打疫苗後發生腦血栓，經治療無效。

但他表示，這起死亡案例不會改變該省建議45歲以上施打疫苗的策略。

魁北克省衛生廳長杜貝（Christian Dube）說：「我們知道會有嚴重併發症，每施打10萬劑就會有一例，但我們必須留意到，我們迄今在魁北克省已施打40萬劑AZ疫苗。」

截至本月23日，加拿大全國各地已施打110多萬劑AZ疫苗。加國迄今通報4起和血小板低下有關的罕見血栓病例，目前患者皆已康復。

加國總理杜魯道（Justin Trudeau）也在23日接種AZ疫苗。

根據路透社，加國公衛官員仍強調AZ疫苗的益處大於潛在風險。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1100428

(中央社)