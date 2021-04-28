白宮：拜登夫婦29日將拜會前總統卡特伉儷 12:522021/04/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）將前往喬治亞州平原鎮（Plains），拜會前總統卡特（Jimmy Carter）和夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）。(圖／美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮今天表示，美國總統拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）將前往喬治亞州平原鎮（Plains），拜會前總統卡特（Jimmy Carter）和夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）。 拜登預計29日前往喬治亞洲，參加就職100天的慶祝活動。 96歲的卡特，是美國歷任總統中，在世壽命最長的一位。 卡特因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的關係，無法參加拜登1月就職典禮。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1100428 陸港觀盤－五一假期前 A股整軍待變 《日股》科技族群領軍 日經晨重回兩萬九 (中央社) #卡特 #拜登 #夫人 #美國 #喬治 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《文創股》飛行劇院遍及全球 智崴H2完工收益入袋 13:252021/04/28 財經 《期貨》開盤偏空 5月台指期跌22點 09:102021/04/28 財經 陸學者：日本渲染大陸網路威脅欲一箭三雕 07:432021/04/28 兩岸 六福搶推雙城國旅 澎湖福朋喜來登成亮點 12:252021/04/28 生活 美股漲跌互見 聯電法說會登場ADR大跌逾3％ 08:302021/04/28 財經 6000萬劑AZ疫苗 美將與他國分享 04:102021/04/28 話題觀察 美駐印使領館百人確診 2雇員死亡 04:102021/04/28 話題觀察 陳朝平》從疫苗看見美國霸權主義的真面目 09:102021/04/28 政治 遭外資降評 中鋼董座：做好基本功 重視經營績效最重要 11:312021/04/28 財經 多圖／「國務機要費除罪化」爆衝突 藍委遭背後環抱架拐子 12:112021/04/28 政治 美放寬陸生入境 今秋可赴美就學 09:442021/04/28 國際 國際熱門新聞 哈利出席祖父菲立普葬禮嚇壞了 不想再面對王室 - 國際 影》UFO差點撞上太空船 緊張時刻曝光 - 國際 查爾斯要下重手 梅根哈利慘了 - 國際 出身台灣女科學家 拜登提名徐若冰任國防部次長 - 國際 - 中央社 瘋了 菲立普生前對梅根哈利震撼專訪老實說 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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