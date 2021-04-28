白宮今天表示，美國總統拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）將前往喬治亞州平原鎮（Plains），拜會前總統卡特（Jimmy Carter）和夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）。

拜登預計29日前往喬治亞洲，參加就職100天的慶祝活動。

96歲的卡特，是美國歷任總統中，在世壽命最長的一位。

卡特因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的關係，無法參加拜登1月就職典禮。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1100428

(中央社)