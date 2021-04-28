台鐵太魯閣號408車次發生意外，死傷慘重，基隆市出動16名特搜隊人員、5名義消特搜人員前往協助救援，為防止救災人員出現創傷後壓力症候群，消防局聘請專業心理師進行諮商，28日早上也前往慶安宮進行平安祈福儀式，特搜隊員紛紛表示，心情已平復。

特搜隊員詹能傑表示，這次事故有許多人不幸傷亡，一開始救災回到隊上時，不論食慾或睡眠都受到影響，但看到40幾位罹難者的遺體都已修復完畢，並交由家屬領回，心裡大石頭也放下，透過這次祈福，心裡也更加踏實，他相信好人會有好報，多做善事、心存感激。

基隆市特搜隊28日早上前往慶安宮進行平安祈福儀式。（陳彩玲攝）

基隆市消防局第一大隊副大隊長蘇元鏞指出，這次救災基隆特搜隊第一時間進入七、八節車廂，由同仁協助將裡頭29位罹難者運送到另一台自強號後送，盡管大家具備專業素質，但這樣大場面並未看過，搜救過程中難免會看到罹難者狀況不完整，心裡會有壓力，他說，以自己為例，一開始感覺上還好，但睡覺時，一個晚上會醒來3次，這樣的狀況持續一周。

至於心理是否創傷，蘇元鏞則說，大致上還好，反而都是淺意識的感覺，而其他同仁也有受心理諮商師關心，包括了解食慾、生活作息等，都沒有太大問題，一開始飲食上難免有影響、睡不好，至今已漸漸步入正軌。

台鐵太魯閣號408車次發生意外，基隆市出動16名特搜隊人員、5名義消特搜人員前往協助救援。（陳彩玲攝）

基隆市消防局長陳龍輝表示，希望藉由儀式，為救災人員淨化心靈、洗淨煩惱，讓救災人員未來執行任何勤務都能平安順利，以守護市民生命財產安全，也非常感謝慶安宮替本市特搜人員舉辦平安祈福儀式。

慶安宮道長徐智樁表示，這次不僅要替救災人員做團體祈福外，也會各別收驚，主要是安定魂魄，讓人員的生活能恢復正常，他說，前往過事故現場人員只要請持慈悲心，不要驚慌，依自己的宗教信仰，讓自己心靈能安定，一切都不用怕。

(中時 )