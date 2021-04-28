屏東縣台1線屏鵝公路與往內獅路口，27日下午發生一起自小客車自撞安全島事故，台南市警二分局偵查隊偵查佐洪智雄、警員張重翎偵辦一件4年前竊案，前往台東借訊嫌犯，當下目睹火燒車，立即下車即刻救援，洪飛奔至車旁火速將受困民眾救出，張則撥打119請求救援，現場民眾也紛紛加入救援行列，成功救出車內3人，傳為佳話。

台南市警二分局指出，洪、張是為了調查竊盜案件，27日凌晨自台南出發遠赴台東，下午4點多回程途中行經屏鵝公路與往內獅路口，發現有一白色自小客車自撞安全島事故，2員身為警察立即發揮保障人民安全的任務，張員則立即撥打119請求救援，洪員顧不得當時自小客車引擎處已竄出火苗，仍奮不故身飛奔至事故自小客車內將受困傷者救出，

洪智雄說，當時該部自小客車因前方車頭嚴重毀損，前門無法開啟，他開啟後門與民眾協力分別先將女性乘客及孩童2人救出，旋即鑽進車內從駕駛座將已昏迷男性駕駛從後座抬出，隨後該車火勢開始猛烈燃燒，幸好順利完成救援，否則後果不堪設想。

南市警二分局長許坤田表示，洪、張2員因調查刑案遠赴他縣市偵辦，回程遇交通事故且現場十分緊急，顧不顧身、心裡只想著如何使受困民眾脫困，當幫助傷者順利完成脫困，2員則在救護車及警車抵達後始離開現場，做了一件只要是警察都會做的事。

(中時 )