歐盟反壟斷機構可能在本周即將對iPhone製造商蘋果正式提出控告，認為蘋果在App Store上阻隔了其他競爭對手；此前串流音樂服務商Spotify對歐盟提出相關申訴。

據了解，歐盟對蘋果的反壟斷控訴，罰款可能在蘋果全球營收的10%，並將改變蘋果利潤豐厚的商業模式。

路透先在三月就歐盟即將發起反壟斷指控進行報導，相關知情人士透漏了本周歐盟可能的行動。

瑞典的Spotify在2019年將自己的不滿提交給歐盟執委會，稱蘋果不公平地在自家音樂串流服務Apple Music平台上，限制了競爭對手。Spotify還抱怨，如果有使用蘋果的應用程式購買(IAP)系統，蘋果還會對App開發商徵收30%費用。

歐盟競爭委員會拒絕提出評論。該委員會目前對蘋果手握四項調查，其中包括Spotify的申訴。

Spotify抱怨指出，App Store協助了競爭對手(Apple Music)從數億次下載中獲益，成為歐洲最大的串流音樂媒體服務。

(時報資訊)