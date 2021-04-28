《商情》需求疲軟 期銅電子盤跌逾1％ 12:002021/04/28 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因中國銅溢價跌至四年新低，顯示中國的需求疲軟，打壓周三(4/28)英國金屬交易所(LME)盤中期銅價格從接近歷史高位回跌；另外，分析師指出美元反彈也給價格帶來壓力，因以美元計價的金屬價格更高，因而降低吸引力。 截至周三(4/28)台北時間11:35分，(LME)三個月期銅下跌1.09%，回跌到每公噸9,746美元。(商品行情網) 《商情》交投趨淡 亞洲TDI價跌逾10％ 寧德時代去年淨利增逾兩成 利多帶動股價升5％ (時報資訊) #疲軟 #期銅 #中國 #LME #回跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》開盤偏空 5月台指期跌22點 09:102021/04/28 財經 滬指開低走高 創業板指漲近2％ 10:592021/04/28 財經 全球房市太火熱 日本示警：房價兩極化 中低收入戶被洗出市中心 14:432021/04/28 房市新訊 滙豐控股Q1大賺 年增近80％ 04:102021/04/28 全球財經 《電子零件》定穎Q2營運向好 毛利率看升 12:172021/04/28 財經 《商情》黃金亞洲電子盤疲弱 11:092021/04/28 財經 搶下英特爾市占 超微營收翻倍賺 盤後大漲逾4％ 10:002021/04/28 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美國4月消費者信心 創疫情爆發來新高 12:002021/04/28 財經 嘉縣電子煙防制條例 7月20日上路 04:102021/04/28 地方新聞 《港股》恆指近持平 「B站」一度創新高 12:002021/04/28 財經 搶800億元刷卡繳稅商機 信用卡四雄拼了 14:552021/04/28 生活 財經熱門新聞 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 上萬七 他5檔股票賠到脫褲！專家大驚：這支快砍掉 - 財經 中油證實查德2員工確診 總部16位全數隔離 探勘生產正常 - 財經 北美半導體設備 月月瘋出貨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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