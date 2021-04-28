因中國銅溢價跌至四年新低，顯示中國的需求疲軟，打壓周三(4/28)英國金屬交易所(LME)盤中期銅價格從接近歷史高位回跌；另外，分析師指出美元反彈也給價格帶來壓力，因以美元計價的金屬價格更高，因而降低吸引力。

截至周三(4/28)台北時間11:35分，(LME)三個月期銅下跌1.09%，回跌到每公噸9,746美元。(商品行情網)

(時報資訊)